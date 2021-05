Gp Monaco, Leclerc in pole position poi va a muro. “Peccato per l’incidente” (Di sabato 22 maggio 2021) La Ferrari torna finalmente in prima fila in F1 con uno straordinario Charles Leclerc, autore della pole position con un clamoroso 1`10"346. Un giro magico al primo tentativo del Q3 con cui non ha lasciato scampo a Verstappen e Bottas. E ora, in vista della gara, è giusto sognare. Peccato per l`incidente alle Piscine del monegasco che ha causato la bandiera rossa con sospensione finale della sessione. Leclerc ha sbattuto e rovinato la sua Ferrari. Seconda fila con Verstappen e Bottas, quarto Sainz e quinto Norris. Solo il settimo crono per Hamilton. Mick Schumacher non prende parte alle Qualifiche per via dell'incidente che ha avuto negli ultimi minuti della FP3. Per Leclerc si tratta dell'ottava pole in carriera, l'ultima 1 anno 6 mesi e 28 giorni fa, Messico ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 22 maggio 2021) La Ferrari torna finalmente in prima fila in F1 con uno straordinario Charles, autore dellacon un clamoroso 1`10"346. Un giro magico al primo tentativo del Q3 con cui non ha lasciato scampo a Verstappen e Bottas. E ora, in vista della gara, è giusto sognare.per l`incidente alle Piscine del monegasco che ha causato la bandiera rossa con sospensione finale della sessione.ha sbattuto e rovinato la sua Ferrari. Seconda fila con Verstappen e Bottas, quarto Sainz e quinto Norris. Solo il settimo crono per Hamilton. Mick Schumacher non prende parte alle Qualifiche per via dell'incidente che ha avuto negli ultimi minuti della FP3. Persi tratta dell'ottavain carriera, l'ultima 1 anno 6 mesi e 28 giorni fa, Messico ...

