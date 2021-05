Gioco d’azzardo, la legge di contrasto della giunta Cirio in Piemonte è una sanatoria per alcuni gestori di sale slot e scommesse (Di sabato 22 maggio 2021) Si parla di contrasto, ma sembra una sanatoria per i gestori di sale slot e scommesse. La giunta di Alberto Cirio fa un favore al settore dei giochi e rilancia slot machine e videolottery grazie ad alcune deroghe alle norme che, dal 2016, impongono distanze minime tra i locali con questi apparecchi e alcuni luoghi ritenuti sensibili. Dopo i tentativi falliti dei consiglieri regionali della Lega, bloccati non soltanto dall’opposizione e dalle associazioni del terzo settore, ma anche da alcuni alleati, oggi l’esecutivo Piemontese ha approvato un disegno di legge chiamato “contrasto alla diffusione del Gioco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Si parla di, ma sembra unaper idi. Ladi Albertofa un favore al settore dei giochi e rilanciamachine e videolottery grazie ad alcune deroghe alle norme che, dal 2016, impongono distanze minime tra i locali con questi apparecchi eluoghi ritenuti sensibili. Dopo i tentativi falliti dei consiglieri regionaliLega, bloccati non soltanto dall’opposizione e dalle associazioni del terzo settore, ma anche daalleati, oggi l’esecutivose ha approvato un disegno dichiamato “alla diffusione del...

