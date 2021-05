Falcone fu lasciato solo

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 22 maggio 2021) Lo storico Salvatore Lupo ha scritto: “a Palermo, attraverso il martirio di alcuni giudici, nasce la sorpresa che, in un’Italia senza senso della patria e dello stato, ci siano funzionari disposti a morire per il loro dovere, per questa patria e per questo stato. Così, a ogni funerale, a ogni commemorazione prende forma l’idea, di per sé contraddittoria, dei magistrati come rivoluzionari, in quanto portatori di legalità. E la formula ‘lo stato siamo noi’ acquista finalmente un senso”. Di questa idea Giovanni(ucciso 29 anni fa a Capaci) è un simbolo. Per inquadrare bene la sua figura è bene partire da molto lontano. Da quando la mafia neanche c’era. Nel senso che notabili d’ogni specie facevano a gara a negarne pubblicamente l’esistenza. Persino fior di magistrati.invece sapeva bene che la mafia esisteva e riuscì a contrastarla come ...