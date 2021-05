Covid-19, riceve seconda dose di Pfizer invece di AstraZeneca: caos al centro vaccinale (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Una donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del vaccino AstraZeneca, ma i medici sbagliano e gliene somministrano un’altra. Nell’hub vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli) sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma, dopo che la cittadina vaccinata ha saputo dell’errore dei medici. Per cause ancora da accertare, infatti, la donna è stata vaccinata con Pfizer. Quando i medici si sono resi conto dell’errore, la dose di vaccino era stata già inoculata alla donna che ha avuto molto da ridire e nell’hub vaccinale stabiese è scoppiata la bufera, tanto che i medici hanno faticato a tenere la situazione sotto controllo. La donna ha allertato i carabinieri per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Una donna avrebbe dovutore ladel vaccino, ma i medici sbagliano e gliene somministrano un’altra. Nell’hubdi Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli) sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma, dopo che la cittadina vaccinata ha saputo dell’errore dei medici. Per cause ancora da accertare, infatti, la donna è stata vaccinata con. Quando i medici si sono resi conto dell’errore, ladi vaccino era stata già inoculata alla donna che ha avuto molto da ridire e nell’hubstabiese è scoppiata la bufera, tanto che i medici hanno faticato a tenere la situazione sotto controllo. La donna ha allertato i carabinieri per ...

Advertising

Stefano85626727 : RT @HANIA243474887: Come si fa a reputare sempre attendibile e indipendente una fondazione come la Gimbe, che riceve finanziamenti pubblici… - anteprima24 : ** Covid-19, riceve seconda #Dose di #Pfizer ... ** - Piero42395724 : RT @HANIA243474887: Come si fa a reputare sempre attendibile e indipendente una fondazione come la Gimbe, che riceve finanziamenti pubblici… - Marco1999Busa : RT @HANIA243474887: Come si fa a reputare sempre attendibile e indipendente una fondazione come la Gimbe, che riceve finanziamenti pubblici… - 9091campioni : RT @HANIA243474887: Come si fa a reputare sempre attendibile e indipendente una fondazione come la Gimbe, che riceve finanziamenti pubblici… -