Cosa significa calipso?

La figura di calipso appartiene alla mitologia greca. Ma non solo: oggi può essere utilizzata anche come metafora. Al giorno d'oggi per calipso si intende un ballo moderno originario delle Antille e anche la musica che lo accompagna. Ma qual è l'etimologia? È proprio ciò su cui focalizzeremo. Ne converrete con noi: le antichi origini sono suggestive e decisamente affascinanti. Origini: dal verbo greco kalýpt? (???????), ovvero nascondere. Dove viene usato: per indicare un ballo oppure la ninfa delle sirene di Ulisse e qualcosa che la ricordi. Lingua: greca. Diffusione: nella mitologia e come metafora. Il significato di calipso calipso, in greco antico: ??????, Kalyps?, è una figura della mitologia greca, chiamata così dal verbo kalýpt? (???????), cioè nascondere.

