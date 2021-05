Colori e fantasmagorie steampunk | è l’odissea di un altro Topolino

(Di domenica 23 maggio 2021) Undiverso già dal nome, quello delle storie Disney “stile Asterix” appena uscito in libreria. Ma per citare Silvio Camboni, artista Disney che inaugura la collana con il suo Mickey e l’oceano perduto (Panini Comics, 72 pp., € 14,90),può essere tutto. Così, non sorprende che in quest’albo gigante sontuoso quanto un film animato il sorcio faccia “” rispetto al solito. «È una scelta che esplicita la versatilità di questi straordinari personaggi», racconta il disegnatore cagliaritano classe ’67. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colori fantasmagorie

Il Manifesto

Luce sfolgorante, rombo di motori, vortici e spigoli, rondini in volo,di. Ci siamo quasi. L'universo scoppiettante di Giacomo Balla , l' "architetto dinamico di atmosfere" , "lo spirito solare" , come lo chiamava Marinetti, si appresta a esplodere ...La mostra, invitando il visitatore a perdersi in un mondo di forme e, parte dal tema della ... dalle forme e dalledella pittura, le chiavi di lettura per analizzare il mondo ...Un Topolino diverso già dal nome, quello delle storie Disney “stile Asterix” appena uscito in libreria. Ma per citare Silvio Camboni, artista Disney che inaugura la collana con il suo Mickey e l’ocean ...