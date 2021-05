Cingolani: «Le trivelle erano già lì, non sono stato io ad autorizzarle» (Di sabato 22 maggio 2021) «Quelle trivelle erano già lì in Adriatico, nel Canale di Sicilia e nell’entroterra emiliano,ndr.. C’erano delle autorizzazioni, delle valutazioni di impatto ambientale per riprendere le operazioni. Non posso fare una operazione scorretta, se l’atto amministrativo è finito sono obbligato a mandarlo avanti, altrimenti ometto atti d’ufficio. Non c’è nessuna trivella nuova, c’erano già e non le ho autorizzate io». Lo ha detto ieri l ministro per la Transizione Energetica Roberto Cingolani in un’intervista a Sky Tg24, Il ministro si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 22 maggio 2021) «Quellegià lì in Adriatico, nel Canale di Sicilia e nell’entroterra emiliano,ndr.. C’delle autorizzazioni, delle valutazioni di impatto ambientale per riprendere le operazioni. Non posso fare una operazione scorretta, se l’atto amministrativo è finitoobbligato a mandarlo avanti, altrimenti ometto atti d’ufficio. Non c’è nessuna trivella nuova, c’già e non le ho autorizzate io». Lo ha detto ieri l ministro per la Transizione Energetica Robertoin un’intervista a Sky Tg24, Il ministro si è … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

