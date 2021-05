Chi è Sean Paul: tutto sul cantante di Mad Love e Get Busy (Di sabato 22 maggio 2021) L’ex vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, ha avuto il privilegio di collaborare con Sean Paul. Ecco chi è e qual è il suo contributo alla musica! In featuring con Gaia Gozzi, ex vincitrice di Amici, ha inciso Boca, il nuovo singolo prodotto dai Childsplay. Grazie a un’abile uso del reggae tradizionale con la dancehall, Sean Paul ha saputo sempre reinventarsi e sperimentare, firmando successi mondiali quali Mad Love e Get Busy e stringendo, tra gli altri, sodalizi con Beyoncé, Dua Lipa, Sia, Rihanna, Bob Sinclair. Andiamo a conoscerne la storia, le tappe fondamentali nel percorso artistico e anche il privato. Sean Paul: la biografia Sean Paul nasce a Kingston, la capitale della Giamaica, il 9 gennaio 1973, sotto ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 22 maggio 2021) L’ex vincitrice di Amici, Gaia Gozzi, ha avuto il privilegio di collaborare con. Ecco chi è e qual è il suo contributo alla musica! In featuring con Gaia Gozzi, ex vincitrice di Amici, ha inciso Boca, il nuovo singolo prodotto dai Childsplay. Grazie a un’abile uso del reggae tradizionale con la dancehall,ha saputo sempre reinventarsi e sperimentare, firmando successi mondiali quali Made Gete stringendo, tra gli altri, sodalizi con Beyoncé, Dua Lipa, Sia, Rihanna, Bob Sinclair. Andiamo a conoscerne la storia, le tappe fondamentali nel percorso artistico e anche il privato.: la biografianasce a Kingston, la capitale della Giamaica, il 9 gennaio 1973, sotto ...

