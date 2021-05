Cagliari-Genoa, Behrami espulso. La polemica con l’arbitro: “Credi che sia un bambino?” (Di sabato 22 maggio 2021) E’ finita in anticipo la stagione di Valon Behrami, espulso nel finale di partita alla Sardegna Arena, teatro di Cagliari-Genoa. Sugli sviluppi di una palla contesa con Sottil, il centrocampista è stato espulso dall’arbitro che ha ravvisato un fallo che per l’ex Lazio non c’era. Non solo: il direttore di gara Francesco Meraviglia ha deciso di estrarre il secondo giallo per Behrami che non ha preso bene il provvedimento: “Credi che sia un bambino?”, è la frase detta dal centrocampista alla Sardegna Arena. Inutili le proteste, Genoa in dieci ma capace comunque di reggere l’assedio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) E’ finita in anticipo la stagione di Valonnel finale di partita alla Sardegna Arena, teatro di. Sugli sviluppi di una palla contesa con Sottil, il centrocampista è statodalche ha ravvisato un fallo che per l’ex Lazio non c’era. Non solo: il direttore di gara Francesco Meraviglia ha deciso di estrarre il secondo giallo perche non ha preso bene il provvedimento: “che sia un?”, è la frase detta dal centrocampista alla Sardegna Arena. Inutili le proteste,in dieci ma capace comunque di reggere l’assedio. SportFace.

24Trends_Italia : 1. Liga - 200mille+ 2. Eurovision 2021 - 100mille+ 3. Roberto Angelini - 50mille+ 4. Antonio Di Fazio - 50mille+ 5.… - EyeOfTheTiger87 : Il Cagliari ha perso in casa col Genoa. Non dico niente perché non ho manco voglia di bestemmiare. - sscalcionapoli1 : Serie A, i risultati: tris Sampdoria, Genoa corsaro a Cagliari. Delude la Fiorentina - FutbolCenter_ : #SerieA Fecha 38 Crotone 0-0 Fiorentina Cagliari 0-1 Genoa (Shomurodov) Sampdoria 3-0 Parma (Quagliarella, Colle… - JosiphOliver : RT @Fralallo_Bot: Cagliari 0-1 Genoa Milan 0-0 Cagliari Simply this man -