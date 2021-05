Benedetta Pilato leggendaria | RECORD DEL MONDO dei 50 rana! Pazzesco 29 30 | show fenomenale a 16 anni

(Di sabato 22 maggio 2021)ha firmato il nuovodeldei 50 rana: un roboante 29.30! Prestazione fantasmagorica dell’azzurra, che si è letteralmente esaltata nella semifinale degli Europei 2021 di nuoto e ha letteralmente fatto saltare il banco. La pugliese, che in mattinata si era spinta alitaliano (29.50), oggi pomeriggio si è scatenata e ha sbriciolato il precedente primato, ovvero quel 29.40 siglato dalla statunitense Lilly King ai Mondiali 2017, tra l’altro proprio alla Duna Arena di Budapest dove oggi si è consacrata la nostra portacolori. Ad appena 16ha saputo fare meglio di un’icona assoluta della specialità e ha lanciato il proprio urlo al, nella sua distanza prediletta (non olimpica, a Tokyo dovrà provarci sui 100). Un miglioramento del ...

Coninews : ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ??… - ItaliaTeam_it : RECORD DEL MONDOOOOOOOO! ?????????? 29.30 nei 50 rana per Benedetta Pilato! ?? #ItaliaTeam | #Budapest2021 |… - Eurosport_IT : RECORD DEL MONDO, FANTASTICA PILATO ?????? Benedetta Pilato scrive la storia a 16 anni: nuovo record del mondo nei 50… - Paolo09195641 : RT @Coninews: ?? SENSAZIONALE BENNY ?? Con ?? 29.30 Benedetta #Pilato stabilisce il nuovo RECORD DEL MONDO ?? dei 50 rana! ?? #Budapest2021 #… - toMMilanello : ??????? VENTINOVE E TRENTA ?? Benedetta #Pilato spaziale! A soli 16 anni timbra il nuovo RECORD DEL MONDO nei 50 ran… -

, 16 anni, è la nuova detentrice del record mondiale nei 50 rana: agli Europei di nuoto di Budapest ha guadagnato la finale, segnando il tempo di 29''30 infrangendo un primato che ...Altro risultato storico per la compagine azzurra agli Europei Acquatici di Budapest 2021 , dove in giornataha fatto registrare il record del mondo nei 50 metri rana . La sedicenne tarantina ferma il cronometro sul tempo di 29 secondi e 30 centesimi, diventando da oggi la seconda italiana a ...ROMA, 22 MAG - Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale stabilendo il nuvo primato mondiale della dis ...Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato agli Europei di nuoto di Budapest. La pugliese ha nuotato in 29''30 nella... Scopri di più ...