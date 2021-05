Tragedia in pieno centro. L’impatto è terribile e l’auto finisce fuori strada: c’è un morto (Di venerdì 21 maggio 2021) È grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel centro di Lecce tra due auto. Per corso ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda è stata travolta da una Kia Soul e il primo veicolo si è ribaltato finendo la sua corsa contro il marciapiede. La vittima aveva sessataquattro anni e si chiamava Adriano Palermo. Era il geometra del Comune di Cavallino e padre dell’assessore allo sport Tony Palermo. Un altro uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra le due auto avvenuto nel pieno centro di Lecce, all’incrocio tra via Minniti e via Gentile nel quartiere San Lazzaro. Come ricostruisce la Gazzetta del Mezzogiorno, l’auto su cui viaggiava Adriano Palermo si è ribaltata finendo sul marciapiede abbattendo un parcometro e il 64enne è stato sbalzato fuori dell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) È grave il bilancio dell’incidente avvenuto neldi Lecce tra due auto. Per corso ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda è stata travolta da una Kia Soul e il primo veicolo si è ribaltato finendo la sua corsa contro il marciapiede. La vittima aveva sessataquattro anni e si chiamava Adriano Palermo. Era il geometra del Comune di Cavallino e padre dell’assessore allo sport Tony Palermo. Un altro uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra le due auto avvenuto neldi Lecce, all’incrocio tra via Minniti e via Gentile nel quartiere San Lazzaro. Come ricostruisce la Gazzetta del Mezzogiorno,su cui viaggiava Adriano Palermo si è ribaltata finendo sul marciapiede abbattendo un parcometro e il 64enne è stato sbalzatodell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti ...

