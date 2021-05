Supermicro presenta una gamma di soluzioni di raffreddamento a liquido che offrono un' efficienza superiore per i sistemi più complessi negli odierni data center ad alte prestazioni

(Di venerdì 21 maggio 2021) Le nuove CPU e GPU adstanno spingendo al limite i server tradizionali raffreddati ad aria; la tecnologia dimigliora PUE e TCO deicon un risparmio di oltre il 40% sui costi di alimentazione SAN JOSÉ, California, 20 maggio 2021 /PRNewswire/Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'informatica aziendale, dello storage, del networking e della tecnologia di green computing, lancia unadidiche riducono i costi e consentono alle applicazioni più complesse di funzionare con meno jitter e a frequenze di CPU più veloci. In collaborazione con i clienti,progetterà, ...

lavora a stretto contatto con i clienti per determinare la soluzione di raffreddamento tramite liquido più adatta. Gli ingegneri progetteranno la soluzione in base ai tipi di sistemi ...... dell'archiviazione, del networking e della tecnologia di green computing,la gamma di ... "offre i sistemi di risparmio energetico più efficienti, promuovendo l'innovazione con nuovi ...I colleghi di Anandtech hanno riportato alcune informazioni molto interessanti inerenti a due nuove schede madri Supermicro progettate per le nuove CPU scalabili Xeon “Ice Lake” di Intel: 12DPL-NT6 e ...