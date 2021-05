Semplici: “Da parte mia c’è l’intenzione di proseguire qui a Cagliari” (Di venerdì 21 maggio 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, ha parlato del suo futuro. “Fanno piacere le parole del presidente, anche da parte mia c’è l’intenzione di proseguire insieme. Poi per quanto riguarda l’ufficialità penso che in questi giorni sono cose che ci potranno essere. Io sono venuto qui per salvare il Cagliari e questo mi dà fiducia per il mio futuro. Richieste? Ci dovrà essere un comune accordo e un obiettivo preciso, io non ho richieste particolari. Nel mio percorso vorrei che non si finisse domani ma che si continuasse. Poi vedremo, io sono sereno perché abbiamo fatto un bel lavoro. Non è solo merito mio ma in primis dei calciatori e della società. Spero e penso ci sia la possibilità di continuare”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Leonardo, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa, ha parlato del suo futuro. “Fanno piacere le parole del presidente, anche damia c’èdiinsieme. Poi per quanto riguarda l’ufficialità penso che in questi giorni sono cose che ci potranno essere. Io sono venuto qui per salvare ile questo mi dà fiducia per il mio futuro. Richieste? Ci dovrà essere un comune accordo e un obiettivo preciso, io non ho richieste particolari. Nel mio percorso vorrei che non si finisse domani ma che si continuasse. Poi vedremo, io sono sereno perché abbiamo fatto un bel lavoro. Non è solo merito mio ma in primis dei calciatori e della società. Spero e penso ci sia la possibilità di continuare”. FOTO: Twitter ...

