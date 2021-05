Resident Evil Village era molto più difficile all’inizio | Capcom ha cambiato molto – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 21 maggio 2021)erapiù: i nemici erano più aggressivi eha deciso all’ultimo di cambiare molti elementi di gioco..è stato rilasciatodel mese di maggio 2021 ed è stato subito un successo. Con tre milioni di copie vendute al D1, le avventure di Ethan Winters hanno di certo convinto i giocatori. Le cose sarebbero però potute andare diversamente, in quanto il gioco era inizialmente previsto per esserepiù, cosìda risultare fastidioso. A svelarlo è un video-diario dedicato alla Creazione di...

... che grazie alla sua possanza fisica, ma soprattutto scenica, ha reso ancora più grandioso e unico il recenteVillage . Anche per questo, l'utente 'Garden of Eyes', ci ha mostrato sul ...I redattori della rivista Famitsu hanno deciso di premiareVillage con un punteggio che si avvicina di molto al perfect score della rivista nipponica. Parliamo di un punteggio complessivo pari a 38 su 40 . Dunque, per soli due punti Village non ...Scopriamo insieme tutti i dettagli sulle mostruose creature che si possono affrontare nel nuovo Resident Evil Village.Capcom ha rivelato come fino a pochi mesi prima del lancio Resident Evil Village avesse molti più combattimenti e nemici.