Rapinarono rider in sei | denunciato un 16enne | caccia agli altri minori

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma – A seguito di un’accurata attività di indagine condotta sia con metodi tradizionali mediante perquisizioni domiciliari ed appiattamenti, nonché con esame di tabulati telefonici, i Carabinieri della Stazione Roma Trullo, hanno individuato e quindiin stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, un ragazzo di 16 anni, autore di una rapina, commessa il 20 dicembre scorso alle 22.30 circa, in via Piero Calamandrei al “Trullo”, con la complicità dicinque minorenni, in corso di identificazione, in danno di un uomo di 41 anni, “” di un noto servizio di delivery, attirato in zona con la scusa di un ordine di cibo da asporto. In particolare gli autori del fatto, utilizzando una “sim” telefonica poi risultata smarrita e mai denunciata, si erano registrati ...