Ultime Notizie dalla rete : Petrolio rialzo Petrolio: in rialzo a New York a 63,11 dollari Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,89% a 63,11 dollari al barile. . 21 maggio 2021

Semiconduttori: la crisi vista da vicino ... dopo aerospaziale e petrolio, greggio e raffinato) per questioni di dazi e di equilibri sul grande ... I prezzi sono in costante rialzo: ' abbiamo visto quotazioni sino a 10/15 volte il valore di ...

Greggio in rialzo ma verso perdita settimanale su colloqui nucleare iraniano I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo tre giorni di perdite, ma sono indirizzati a chiudere la settimana in calo, con gli investitori che si preparano al ritorno delle forniture di greggio iranian ...

