Oriali: «Sono preoccupato per la prossima stagione. Non sappiamo neppure date e sede del ritiro» (Di venerdì 21 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Lele Oriali, dirigente dell’Inter, l’unico citato da Antonio Conte, insieme alla sua famiglia, dopo la vittoria dello scudetto. Racconta di essere stato vicino al ritorno nel club nerazzurro già quattro anni fa, ma non se ne fece nulla. Poi, nel 2018, arrivò la chiamata di Marotta. «E io fui chiaro dall’inizio. Ho preteso la gestione completa della parte sportiva in Pinetina. Se necessario, avrei riferito solo a Zhang e allo stesso Marotta». Su Conte: «Nell’estate del 2014 mi chiama Tavecchio, mi dice che ha scelto Conte come c.t. e mi chiede se voglio fare il team manager della Nazionale. Gli rispondo che forse bisogna prima chiedere il parere di Conte, con cui non avevo mai parlato in vita mia. Ci incontriamo a Milano e in 5’ capiamo che vediamo le cose allo stesso modo. Siamo uomini di fatica. La nostra carriera si è basata su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista Lele, dirigente dell’Inter, l’unico citato da Antonio Conte, insieme alla sua famiglia, dopo la vittoria dello scudetto. Racconta di essere stato vicino al ritorno nel club nerazzurro già quattro anni fa, ma non se ne fece nulla. Poi, nel 2018, arrivò la chiamata di Marotta. «E io fui chiaro dall’inizio. Ho preteso la gestione completa della parte sportiva in Pinetina. Se necessario, avrei riferito solo a Zhang e allo stesso Marotta». Su Conte: «Nell’estate del 2014 mi chiama Tavecchio, mi dice che ha scelto Conte come c.t. e mi chiede se voglio fare il team manager della Nazionale. Gli rispondo che forse bisogna prima chiedere il parere di Conte, con cui non avevo mai parlato in vita mia. Ci incontriamo a Milano e in 5’ capiamo che vediamo le cose allo stesso modo. Siamo uomini di fatica. La nostra carriera si è basata su ...

