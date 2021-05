Obbligo vaccinale per sanitari, la FISI chiede l’abrogazione. (Di venerdì 21 maggio 2021) La FISI con nota scritta, a firma del segretario generale Rolando Scotilo, indirizzata ai Deputati Italiani, chiede l’abrogazione dell’art. 4 del D.L. 44/21 in sede di conversione in legge. L’art. 4 novellato impone l’Obbligo di vaccinarsi a tutti gli operatori sanitari. Libertà di cure e di scelta, non obbligatorietà e nessuna discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati sono i temi inseriti nella nota inviata ai Parlamentari Italiani e che rileva anche una illegittimità operata dalle Regioni (in particolar modo Lombardia ed Emilia Romagna) che – anticipando l’Obbligo attraverso metodi coercitivi di estorsione del consenso con minacce al personale sanitario di sospensione diretta aggravata dalla mancata corresponsione dello stipendio – stanno di fatti ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Lacon nota scritta, a firma del segretario generale Rolando Scotilo, indirizzata ai Deputati Italiani,dell’art. 4 del D.L. 44/21 in sede di conversione in legge. L’art. 4 novellato impone l’di vaccinarsi a tutti gli operatori. Libertà di cure e di scelta, non obbligatorietà e nessuna discriminazione tra lavoratori vaccinati e non vaccinati sono i temi inseriti nella nota inviata ai Parlamentari Italiani e che rileva anche una illegittimità operata dalle Regioni (in particolar modo Lombardia ed Emilia Romagna) che – anticipando l’attraverso metodi coercitivi di estorsione del consenso con minacce al personaleo di sospensione diretta aggravata dalla mancata corresponsione dello stipendio – stanno di fatti ...

