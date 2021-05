Non fidatevi troppo delle rencensioni Amazon (Di venerdì 21 maggio 2021) Scoperta una fabbrica di false recensioni da oltre 200mila persone; Il database scovato online contiene oltre 13 milioni di messaggi scambiati tra venditori regolari e veri e propri «commentifici» Il sito di cybersicurezza SafetyDetectives ha scovato una vera e propria fabbrica di false recensioni su Amazon. Il database di oltre 7 Gb contiene 13 milioni di messaggi scambiati da venditori e truffatori che gli offrivano false recensioni in cambio di prodotti o denaro, un autentico «commentificio» che dovrebbe coinvolgere oltre 200mila persone. Il meccanismo è semplice e, a quanto pare, efficace. Un marchio che vuole pubblicizzarsi e far apparire i propri prodotti tra i più graditi dagli utenti non deve far altro che rivolgersi a queste organizzazioni che mettono a disposizione i propri «iscritti». I truffatori ricevono quindi una lista dei prodotti da ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Scoperta una fabbrica di false recensioni da oltre 200mila persone; Il database scovato online contiene oltre 13 milioni di messaggi scambiati tra venditori regolari e veri e propri «commentifici» Il sito di cybersicurezza SafetyDetectives ha scovato una vera e propria fabbrica di false recensioni su. Il database di oltre 7 Gb contiene 13 milioni di messaggi scambiati da venditori e truffatori che gli offrivano false recensioni in cambio di prodotti o denaro, un autentico «commentificio» che dovrebbe coinvolgere oltre 200mila persone. Il meccanismo è semplice e, a quanto pare, efficace. Un marchio che vuole pubblicizzarsi e far apparire i propri prodotti tra i più graditi dagli utenti non deve far altro che rivolgersi a queste organizzazioni che mettono a disposizione i propri «iscritti». I truffatori ricevono quindi una lista dei prodotti da ...

