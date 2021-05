Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno PRINCE’S EDITION arriva su Nintendo Switch (Di venerdì 21 maggio 2021) Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno PRINCE’S EDITION, l’acclamato gioco sviluppato da LEVEL-5, con il character design del leggendario Yoshiyuki Momose e le musiche del celebre compositore Joe Hisaishi, arriva su Nintendo Switch il 17 settembre 2021. I giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono nel Regno di Ding Dong Dell e che parte nella missione di creare un nuovo Regno, tentando di unire il suo mondo sotto le insegne della felicità e della libertà, grazie anche all’aiuto degli amici che si farà lungo la strada. La PRINCE’S EDITION conterrà, oltre al gioco base, anche i seguenti DLC: L’Adventure Pack con nuovi ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 21 maggio 2021) Ni noII: Ildi un, l’acclamato gioco sviluppato da LEVEL-5, con il character design del leggendario Yoshiyuki Momose e le musiche del celebre compositore Joe Hisaishi,suil 17 settembre 2021. I giocatori seguiranno la storia di Evan Pettwhisker Tildrum, un bambino che ha perduto il suo trono neldi Ding Dong Dell e che parte nella missione di creare un nuovo, tentando di unire il suo mondo sotto le insegne della felicità e della libertà, grazie anche all’aiuto degli amici che si farà lungo la strada. Laconterrà, oltre al gioco base, anche i seguenti DLC: L’Adventure Pack con nuovi ...

