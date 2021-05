MotoGP, Valentino Rossi: a farewell without the crowds? (Di venerdì 21 maggio 2021) The question is a direct one - can you really imagine Valentino Rossi waving goodbye to racing, as a rider at least, without spectators at the tracks? Can you imagine a Rossi who announces his ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) The question is a direct one - can you really imaginewaving goodbye to racing, as a rider at least,spectators at the tracks? Can you imagine awho announces his ...

Advertising

automotorinews : ??? Valentino #Rossi, non soltanto #VR46DriverAcademy ??Il Dottore pensa anche all'e-mobility, i dettagli #MotoGP - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Valentino #Rossi punta al rinnovo di contratto per la stagione #MotoGP 2022. Quattro gare decisive per il Dottore… - 99per100 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTOFALL MOTOCICLISMO ?? 8?ttavi di finale Scegli il miglior PILOTA del MOTOGP di tutti i tem… - infoitsport : Valentino Rossi, obiettivo MotoGP 2022: a Tavullia nessuno si arrende! - salentino_86 : @PieroLadisa Dategli una moto senza elettronica e vedete come va veloce Valentino, ma cosa ne sa Biaggi che ha vint… -