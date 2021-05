Meloni a Salvini | ' Uniti facciamo paura' ma anche da soli

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ora fanno gli unitari, ma in realtà c'è una lotta interna per la supremazia dell'estrema destra sovranista (e non nemica dei fascisti) fatta a colpi di dichiarazioni e posizionamenti. E infatti si ...

Advertising

fattoquotidiano : Il messaggio di Conte a Salvini e Meloni: “Chi farnetica di scorciatoie sulle riaperture, pensa ai sondaggi e non a… - NicolaPorro : L'intervento di @Capezzone a Quarta Repubblica: 'Parlate solo di Salvini e Meloni, poi Di Maio incontra il ministro… - BentivogliMarco : Quando si legge un articolo di un politologo come Orsina sulle maggiori possibilità che la Meloni avrebbe risp a Sa… - antonie85321896 : RT @foggylady: #blob Salvini cerca di riprendere i voti alla Meloni a colpi di #photoshop? ?? - solounastella : RT @LeonDonnoM5S: L'ex sindaco di #Foggia, #Landella (#Lega), è finito agli arresti domiciliari questa mattina con l'accusa di corruzione e… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Salvini

Non le pare?e Letta stanno facendo l'uno il gioco dell'altro. Il primo ha il problema dellae il secondo quello di giustificare un'alleanza strutturale con il M5s. Ad andarci di mezzo,...La speranza di Letta è chee Tajani continuino a litigare e non trovino candidati forti per le Amministrative. Se così non fosse, almeno sulla carta, il Pd rischierebbe in autunno un ...La capa di Fratelli d'Italia: "Siamo alleati convinti e se prestiamo meno il fianco a questo racconto di divisioni tra noi ci aiutiamo a essere più forti".La dichiarazione della leader di Fratelli d’ Italia. "Caro Matteo, sappiamo entrambi che uniti facciamo paura, perché la nostra coalizione è forte. Perché è vincente. Perché sta insieme per scelta e n ...