Maxi Iceberg si stacca in Antartide | è il più grande del mondo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Una lastra di ghiaccio di enormi dimensioni, addirittura piùdell’isola spagnola di Maiorca, si èta dal lato occidentale della piattaforma di ghiaccio Ronne. Ora ilagglomerato di ghiaccio naviga nel Mare di Weddell, nel tratto dove l’Endurance di Ernest Shackleton andò alla deriva. La particolare forma allungata dell’A76, che ha una superficie ben superiore all’isola di MaiorcaL’, soprannominato A76, misura ben 4320 chilometri quadrati. Per comprendere ancora meglio, questo ghiacciaio misura 175 chilometri di lunghezza per 25 chilometri di larghezza. A76 è all’incircaquanto il Molise, per rimanere ai confini italiani. Tramite le immagini satellitari catturate dalla missione Copernicus Sentinel-1 dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato ...