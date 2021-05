Max Pezzali si congratula con tifosi della Salernitana per la splendida promozione in A

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Ciao Da Max, volevo fare le mie più sincerezioni a tutti gli amiciper lain Serie A”. Lo ha detto proprio il cantautore italiano Max, in un’intervista esclusiva rilasciata al sito Tuttosulla, a propositovittoria dei granata e lanella massima serie. “olevo ringraziare tutti quelli che si sono occupati di quei meravigliosi striscione basate sulle mie canzoni “sei fantastica” e “un giorno così” che hanno in questo periodo invaso il web e i social perché avete fatto un lavoro meraviglioso in un momento così difficile in cui magari è complicato stare vicini alla squadra e raccontare di un Trionfo. Grazie ...