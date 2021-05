Ma il “modello BBC” (che qualcuno vuole per la Rai) è quello di chi intervista Diana con l’inganno? (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono quelle cose dalle quali non si torna più indietro. Il marchio BBC è completamente rovinato dopo questo attacco feroce della monarchia, successivo al report interno che ha confermato come il giornalista Martin Bashir, nel 1995, abbia ingannato Lady D per strapparle la più clamorosa intervista della sua storia da principessa del Galles, quella in cui parlò dell’affollato matrimonio con Carlo, dei suoi problemi di bulimia, dei suoi tentativi autolesionisti. Una intervista che poteva – in qualche modo – configurare un vero e proprio colpo di stato contro la famiglia reale britannica. E che, in realtà, fu frutto di un inganno. LEGGI ANCHE > Il casino che ha fatto lo streaming di Paramount Plus per l’intervista di Oprah a Harry e Meghan intervista BBC a Lady D, l’attacco dei reali Il giornalista mostrò dei falsi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono quelle cose dalle quali non si torna più indietro. Il marchio BBC è completamente rovinato dopo questo attacco feroce della monarchia, successivo al report interno che ha confermato come il giornalista Martin Bashir, nel 1995, abbia ingannato Lady D per strapparle la più clamorosadella sua storia da principessa del Galles, quella in cui parlò dell’affollato matrimonio con Carlo, dei suoi problemi di bulimia, dei suoi tentativi autolesionisti. Unache poteva – in qualche modo – configurare un vero e proprio colpo di stato contro la famiglia reale britannica. E che, in realtà, fu frutto di un inganno. LEGGI ANCHE > Il casino che ha fatto lo streaming di Paramount Plus per l’di Oprah a Harry e MeghanBBC a Lady D, l’attacco dei reali Il giornalista mostrò dei falsi ...

