Lite tra donne finisce nel sangue | stacca un dito con un morso e se lo mangia

(Di venerdì 21 maggio 2021)ila morsi e poi lo. Latra duead Argenta , provincia di ,nel. La zuffa è accaduta mercoledì scorso in una via del centro. Protagoniste due signore di ...

Cronache Maceratesi

Stacca il dito a morsi e poi lo mangia. Ladue donne ad Argenta , provincia di , finisce nel sangue . La zuffa è accaduta mercoledì scorso in una via del centro. Protagoniste due signore di nazionalità straniera e residenti nella ...Unapuò degenerare in mille modi. Se èdue maschietti ci può scappare la rissa. Ma anchefemminucce i livelli dello scontro possono essere 'memorabili'. Se poi il contesto è quello dell'Isola ...Stacca il dito a morsi e poi lo mangia. La lite tra due donne ad Argenta, provincia di Ferrara, finisce nel sangue. La zuffa è accaduta mercoledì scorso in una via ...CIVITANOVA - Una donna e il fidanzato sono stati trasferiti al pronto soccorso, il diverbio con un'altra giovane era nato per una questione di soldi ...