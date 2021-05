Libera Benevento, sabato e domenica iniziative per il tesseramento (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento di Libera a Benevento ha scelte le simboliche date di sabato 22 e domenica 23 Maggio per onorare la memoria delle stragi di Capaci e di via D’Amelio tramite la strada dell’impegno. Infatti, con il titolo “Capaci … di esserci”, in queste due giornate, dalle 18.00 alle 20.00 di sabato e dalle 10.00 alle 13.00 di domenica, si potrà sottoscrivere la tessera di Libera, una scelta che rappresenta la volontà di mettere radici e coltivare i fiori della bellezza come testimonianza di una scelta di campo volta alla denuncia e al contrasto della criminalità organizzata, del malaffare, delle ingiustizie. I volontari del Coordinamento sannita di Libera saranno disponibili presso il Ristorante Pizzeria “Settimo Gusto, in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento diha scelte le simboliche date di22 e23 Maggio per onorare la memoria delle stragi di Capaci e di via D’Amelio tramite la strada dell’impegno. Infatti, con il titolo “Capaci … di esserci”, in queste due giornate, dalle 18.00 alle 20.00 die dalle 10.00 alle 13.00 di, si potrà sottoscrivere la tessera di, una scelta che rappresenta la volontà di mettere radici e coltivare i fiori della bellezza come testimonianza di una scelta di campo volta alla denuncia e al contrasto della criminalità organizzata, del malaffare, delle ingiustizie. I volontari del Coordinamento sannita disaranno disponibili presso il Ristorante Pizzeria “Settimo Gusto, in ...

Advertising

anteprima24 : ** #Libera ##Benevento, sabato e domenica iniziative per il tesseramento ** - ilvaglio1 : Legalità – Incontro al ‘Moscati’ con l’associazione Libera #delcogliano #iermano #terrorismo #legalità… - CaponiWalter : @diegofornero Per il girone di ritorno di Torino e Benevento ce la meritavamo, nonostante la macchia delle ultime d… - juventus_libera : RT @RidTheRock: “L’espulsione a Pjanic era decisiva” C’HANNO ESPULSO BENTANCUR “Lì è decisivo il rigore” MA COL BENEVENTO NON CE L’HANN… - juventus_libera : @machitesap @Freddy_Ray @SandroSca Vero ? Allora ci date il rigore contro benevento ed il discorso CL è chiuso... -