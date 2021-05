La zattera astronomica, Giulia Bignami racconta la sua infanzia tra noiose cene con astronauti e “premi Nobel in sopportabili” (Di venerdì 21 maggio 2021) “In tanti mi dicono che sono stata molto fortunata a crescere con due genitori astrofisici. Io, in generale, rispondo che nell’astrofisica sono caduta dentro troppo piccola, come Obelix nella pozione magica di Panoramix”. A scrivere queste parole è Giulia Bignami, 31enne, laureata in chimica e autrice di “La zattera astronomica. Come sopravvivere a un papà scienziato” (Baldini + Castoldi). Sulla copertina viene presentato come un romanzo ma forse questo libro è qualcosa di più: una sarcastica biografia con un tocco di saggistica, quanto basta. Figlia dell’astrofisico Nanni Bignami e della scienziata Patrizia Caraveo, Giulia, racconta di un’infanzia incredibile, a volte traumatica, spesso fantastica. L’autrice fin dalle prime pagine ci fa capire quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “In tanti mi dicono che sono stata molto fortunata a crescere con due genitori astrofisici. Io, in generale, rispondo che nell’astrofisica sono caduta dentro troppo piccola, come Obelix nella pozione magica di Panoramix”. A scrivere queste parole è, 31enne, laureata in chimica e autrice di “La. Come sopravvivere a un papà scienziato” (Baldini + Castoldi). Sulla copertina viene presentato come un romanzo ma forse questo libro è qualcosa di più: una sarcastica biografia con un tocco di saggistica, quanto basta. Figlia dell’astrofisico Nannie della scienziata Patrizia Caraveo,di un’incredibile, a volte traumatica, spesso fantastica. L’autrice fin dalle prime pagine ci fa capire quanto ...

Ultime Notizie dalla rete : zattera astronomica 'Il Porto degli Autori' prosegue con Giulia Bignami e Gianni Bugno ... Francesco Rapaccioni, con Giulia Bignami che presenta il suo ironico e divertente libro 'La zattera astronomica - Come sopravvivere a un papà scienziato' edito da Baldini+Castoldi. Bignami, figlia ...

La zattera astronomica E però se andiamo in libreria possiamo imbatterci nell'appena uscito "La zattera astronomica, come sopravvivere a un papà scienziato", scritto da Giulia Bignami ed edito da Baldini+Castoldi (16). Il ...

La zattera astronomica, Giulia Bignami racconta la sua infanzia tra noiose cene con astronauti e “premi… Il Fatto Quotidiano Incontro con la scrittrice Giulia Bignami In vista del ritorno in sala, i Teatri di Sanseverino proseguono la programmazione in streaming degli incontri con gli autori. Il direttore artistico, Francesco Rapaccioni, dialogherà con la scrittric ...

Giulia Bignami incontra i Teatri di SanSeverino 1' di lettura 20/05/2021 - In vista del ritorno in sala i Teatri di Sanseverino proseguono la programmazione in streaming di alcune seguitissime rassegne come quella dedicata all’Incontro con gli Auto ...

