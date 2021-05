Knockout City - recensione

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ricordate il film Palle al balzo del 2004 diretto da Rawson Marshall Thurber? Per chi non la conoscesse si tratta di una commedia decisamente sopra le righe contornata da un cast eccezionale che può vantare la presenza di Ben Stiller, Vince Vaughn e la partecipazione di Lance Armstrong, David Hasselhoff e Chuck Norris. La pellicola narrava le vicende di un gruppo di amici, non proprio in forma, intento a partecipare a un torneo mondiale di dodgeball per poter accaparrarsi il premio in denaro. Seppur molto colorito e per niente raffinato, l'allenatore di tale squadra aveva 5 regole sacre per portare a casa la vittoria: schiva, piega, scansa, tuffati e schiva. Nonostante la nota ironica di questo insegnamento, queste parole saranno il vostro mantra se vorrete mettere piede nel caotico e coloratissimo mondo di, il nuovo prodotto di Velan ...