Juve, incontro Agnelli-Chiellini, ma il futuro resta incerto: ipotesi MLS (Di venerdì 21 maggio 2021) Tra i tanti nodi da sciogliere in casa Juventus al termine della stagione c'è quello legato al futuro di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è in scadenza di contratto e al momento regna incertezza. Stando a quanto riporta Sportmediaset, ci sarebbe stato un incontro interlocutorio tra il difensore e il presidente Agnelli, ma la decisione L'articolo

