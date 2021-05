Israele e Gaza verso la fine del combattimento: entrambi accettano la tregua (Di venerdì 21 maggio 2021) tregua Israele-Palestina. Dopo 11 giorni dall’inizio dei combattimenti i due schieramenti hanno accettato di interrompere il conflitto. Dalle 2 di oggi, venerdì 21 maggio 2021, Israele e Palestina hanno fermato gli attacchi ed entrambi hanno affermato di aver centrato gli obiettivi prefissati. tregua Israele Palestina: i due schieramenti accettano il cessate il fuoco Il governo israeliano e Hamas hanno deciso di non procedere con gli attacchi. Lo hanno fatto sapere ieri, giovedì 20 maggio 2021, in serata. La tregua ha avuto inizio nelle prime ore di oggi, venerdì 21 maggio. Dall’inizio del conflitto le Nazioni Unite e anche Joe Biden premevano per ottenere un cessate il fuoco, ma senza alcun risultato concreto nei primi giorni. Secondo alcune fonti, ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021)-Palestina. Dopo 11 giorni dall’inizio dei combattimenti i due schieramenti hanno accettato di interrompere il conflitto. Dalle 2 di oggi, venerdì 21 maggio 2021,e Palestina hanno fermato gli attacchi edhanno affermato di aver centrato gli obiettivi prefissati.Palestina: i due schieramentiil cessate il fuoco Il governo israeliano e Hamas hanno deciso di non procedere con gli attacchi. Lo hanno fatto sapere ieri, giovedì 20 maggio 2021, in serata. Laha avuto inizio nelle prime ore di oggi, venerdì 21 maggio. Dall’inizio del conflitto le Nazioni Unite e anche Joe Biden premevano per ottenere un cessate il fuoco, ma senza alcun risultato concreto nei primi giorni. Secondo alcune fonti, ...

