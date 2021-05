Inter, Ranocchia: «Scudetto? Già l’anno scorso lo avevamo capito…» (Di venerdì 21 maggio 2021) Andrea Ranocchia ha parlato della conquista dello Scudetto dell’Inter Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la stagione dei nerazzurri e lo Scudetto conquistato. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 «Siamo contenti e soddisfatti. Abbiamo concluso il percorso nella maniera possibile e siamo contenti. Vivo questi colori da 10 più anni, è. una grandissima soddisfazione. Questo gruppo qui ha fatto un percorso. l’anno scorso siamo arrivati secondi e abbiamo perso una finale ma già avevamo capito che potevamo ambire a qualcosa di più. Momenti difficili ce ne sono stati, tipo quando abbiamo avuto alcuni giocatori con il Covid ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Andreaha parlato della conquista dellodell’Andrea, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la stagione dei nerazzurri e loconquistato. Le sue parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 «Siamo contenti e soddisfatti. Abbiamo concluso il percorso nella maniera possibile e siamo contenti. Vivo questi colori da 10 più anni, è. una grandissima soddisfazione. Questo gruppo qui ha fatto un percorso.siamo arrivati secondi e abbiamo perso una finale ma giàcapito che potevamo ambire a qualcosa di più. Momenti difficili ce ne sono stati, tipo quando abbiamo avuto alcuni giocatori con il Covid ma ...

