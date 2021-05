Gli Stati Uniti propongono una tassa minima globale del 15% (Di venerdì 21 maggio 2021) Janet Yellen (foto: Federal reserve)La tassa minima globale sui ricavi delle multinazionali potrebbe essere del 15%: è la nuova quota proposta dal dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che potrebbe così accettare una sensibile riduzione dal 21% inizialmente sottoposto ai 140 paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L’idea è stata illustrata durante un incontro del gruppo Ocse riguardante l’erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti e testimonia la difficoltà delle trattative tra le parti. Il dicastero retto da Janet Yellen ha comunque sottolineato che il 15% è “una base e che le discussioni dovrebbero continuare a essere ambiziose e spingere più in alto la quota”. La global minimun corporate tax sarebbe una delle fonti di finanziamento per ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) Janet Yellen (foto: Federal reserve)Lasui ricavi delle multinazionali potrebbe essere del 15%: è la nuova quota proposta dal dipartimento del Tesoro degli, che potrebbe così accettare una sensibile riduzione dal 21% inizialmente sottoposto ai 140 paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). L’idea è stata illustrata durante un incontro del gruppo Ocse riguardante l’erosione della base imponibile e il trasferimento dei profitti e testimonia la difficoltà delle trattative tra le parti. Il dicastero retto da Janet Yellen ha comunque sottolineato che il 15% è “una base e che le discussioni dovrebbero continuare a essere ambiziose e spingere più in alto la quota”. La global minimun corporate tax sarebbe una delle fonti di finanziamento per ...

