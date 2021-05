Gears of War 3: online la build quasi funzionale per PS3 (Di venerdì 21 maggio 2021) La versione preliminare di Gears of War per PS3 è ora disponibile online, ma non aspettatevi nulla di pienamente giocabile: i bug abbondano Con la continua cornucopia di contenuti criptati che la combattuta causa tra Epic ed Apple sta scoperchiando, ora è la prima dei due a ricevere lo stesso trattamento con l’uscita della build di Gears of War 3 per PS3. In via del tutto teorica, chiunque abbia una versione modificata di PlayStation 3 può giocare con questa esclusiva per Xbox. In pratica, però, tra il gioco in sé ed ogni vostra possibilità di giocarlo si frappone ben più di un DVD vergine. Non solo vi servirebbe una console speciale, ma non avreste nemmeno tra le mani una versione del gioco tecnicamente stabile. Il mio grosso grasso Gears of War su PS3 L’utente PixelButts di Twitter, nella sua ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 21 maggio 2021) La versione preliminare diof War per PS3 è ora disponibile, ma non aspettatevi nulla di pienamente giocabile: i bug abbondano Con la continua cornucopia di contenuti criptati che la combattuta causa tra Epic ed Apple sta scoperchiando, ora è la prima dei due a ricevere lo stesso trattamento con l’uscita delladiof War 3 per PS3. In via del tutto teorica, chiunque abbia una versione modificata di PlayStation 3 può giocare con questa esclusiva per Xbox. In pratica, però, tra il gioco in sé ed ogni vostra possibilità di giocarlo si frappone ben più di un DVD vergine. Non solo vi servirebbe una console speciale, ma non avreste nemmeno tra le mani una versione del gioco tecnicamente stabile. Il mio grosso grassoof War su PS3 L’utente PixelButts di Twitter, nella sua ...

