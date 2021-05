Galliani deluso | la prossima stagione il Monza ci riproverà con Ambrosini | Massaro e Weah

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Galliani deluso

Entrambi finora hannole aspettative: il danese era presentato come ottimo acquisto estivo ... Situazione compromessa per i brianzoli? Forse, anche se Adrianoha dato ampi segnali in ...SULL'IPOTESI MONZA - 'Mi sembra che Berlusconi estiano cercando di percorrere una strada ... Baggio era profondamentee amareggiato, come tutti noi. Non ho mai provato una fatica simile,...Il mondo pallonaro, si sa, è tutt’altro che una scienza esatta, non può camminare ad esempio sempre a braccetto con le cifre matematiche, rilevanti e precise sì ma anche fredde e, talvolta, inefficaci ...Una rubrica ideata da Sabatino Durante e Raffaele Garinella che si occupa degli ex calciatori nerazzurri che hanno deluso le aspettative. Più fumo che arrosto. Saranno fumosi.