Fisco | Stefano Pd | ‘proposta Letta andava riportata nella riforma complessiva’

Roma, 21 mag (Adnkronos) – "Aspetto di leggere la proposta sulla cosiddetta dote ai 18enni e non un'anticipazione per esprimermi. Certo, forsemeglio e più organicamentediscussione sullacomplessiva del, coinvolgendo preventivamente anche i gruppi parlamentari. Non mi stupisco però della reazione di Salvini, perennemente in campagna elettorale, come non mi stupisco dalla risposta del Presidente Draghi, che ha la necessità di provare sempre a fare sintesi in una coalizione non proprio omogenea". Lo dice in un'intervista ad Affari Italiani il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Politiche Ue di palazzo Madama.