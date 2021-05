Fisco | Bazoli Pd | ‘bravo Letta | finalmente una misura per i giovani’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “qualcuno che propone unaad hoc per i veri dimenticati del nostro paese: i giovani! Poi si può discutere il come e il quantum, però bravo bravo @Enrico!”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Alfredo, capogruppo dem in commissione Giustizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Bazoli

Metro

... la riforma fiscale, all'insegna di un giusto elemento di progressività e semplificazione del;... Il deputato e capogruppo del Partito Democratico in commissione giustizia, Alfredo, si ...... la riforma fiscale, all'insegna di un giusto elemento di progressività e semplificazione del;... Il deputato e capogruppo del Partito Democratico in commissione giustizia, Alfredo, si ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Finalmente qualcuno che propone una misura ad hoc per i veri dimenticati del nostro paese: i giovani! Poi si può discutere il come e il quantum, però bravo bravo @EnricoLe ...