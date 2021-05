F1 GP Monaco 2021, Sainz: “Prima fila? Sognare non costa nulla, ma non sarà facile” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, alla vigilia delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2021, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di una diretta Facebook con Sky, soffermandosi su alcuni dei giovani più talentuosi del circus: “Norris e Leclerc? Tra loro di sono tantissime differenze, ma tutti e due sono bravi ragazzi, belle persone con cui ci si trova bene dal primo momento. Si distinguono nello stile di guida, nell’approccio con la squadra, hanno una maniera diversa di lavorare e di fare le cose, ma alla fine entrambi raggiungono un risultato molto simile. Mi trovo molto bene con Leclerc, ma sapete che anche con Lando c’era un buon rapporto. Prima fila a Monaco? Sognare non costa nulla. Oggi vado a letto sognando, ma ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Il pilota della Ferrari, Carlos, alla vigilia delle qualifiche del Gran Premio di, ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso di una diretta Facebook con Sky, soffermandosi su alcuni dei giovani più talentuosi del circus: “Norris e Leclerc? Tra loro di sono tantissime differenze, ma tutti e due sono bravi ragazzi, belle persone con cui ci si trova bene dal primo momento. Si distinguono nello stile di guida, nell’approccio con la squadra, hanno una maniera diversa di lavorare e di fare le cose, ma alla fine entrambi raggiungono un risultato molto simile. Mi trovo molto bene con Leclerc, ma sapete che anche con Lando c’era un buon rapporto.non. Oggi vado a letto sognando, ma ...

