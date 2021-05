Due terremoti in poche ore in Cina, almeno due morti (Di venerdì 21 maggio 2021) Due terremoti in poche ore in Cina. Due vittime e almeno 17 feriti nella provincia montagnosa dello Yunnan. PECHINO – Due terremoti in poche ore in Cina. Il primo è avvenuto nella provincia montagnosa dello Yunna. Una scossa di magnitudo 6.1 che ha provocato la morte di almeno due persone, mentre altre 17 sono rimaste ferite. Le loro condizioni non preoccupano i sanitari che li hanno dichiarati fuori pericolo. Le autorità locali hanno attivati tutte le verifiche del caso. Circa 20mila persone sono state evacuate per il crollo di abitazioni e per verificare la stabilità di altre dopo alcuni danneggiamenti. La situazione in questa zona sembra essere tornata alla normalità anche se la faglia è in corso di valutazione per verificare se in futuro ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Dueinore in. Due vittime e17 feriti nella provincia montagnosa dello Yunnan. PECHINO – Dueinore in. Il primo è avvenuto nella provincia montagnosa dello Yunna. Una scossa di magnitudo 6.1 che ha provocato la morte didue persone, mentre altre 17 sono rimaste ferite. Le loro condizioni non preoccupano i sanitari che li hanno dichiarati fuori pericolo. Le autorità locali hanno attivati tutte le verifiche del caso. Circa 20mila persone sono state evacuate per il crollo di abitazioni e per verificare la stabilità di altre dopo alcuni danneggiamenti. La situazione in questa zona sembra essere tornata alla normalità anche se la faglia è in corso di valutazione per verificare se in futuro ...

