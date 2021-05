De Luca: "Dosi a tutti i turisti? Anche merendina e caffè" (Di venerdì 21 maggio 2021) "Mi permetto di domandare, ma con i vaccini di chi vi impegnate a vaccinare tutti quanti visto che non abbiamo i vaccini sufficienti ancora oggi per tutta la nostra popolazione", ha detto il governatore della Campania, dopo le dichiarazioni del Presidente del Veneto, Zaia Leggi su rainews (Di venerdì 21 maggio 2021) "Mi permetto di domandare, ma con i vaccini di chi vi impegnate a vaccinarequanti visto che non abbiamo i vaccini sufficienti ancora oggi per tutta la nostra popolazione", ha detto il governatore della Campania, dopo le dichiarazioni del Presidente del Veneto, Zaia

RaiNews : 'Mi permetto di domandare, ma con i #vaccini di chi vi impegnate a vaccinare tutti quanti visto che non abbiamo i v… - Luca_Ferrari1 : @conteDartagnan Sicuramente. Sono arrivate molte più dosi di Pfizer che non Moderna - luca_bersanetti : ??@mariodraghi_it, abbiamo bisogno di un piano urgente per raggiungere l’immunità di gregge globale quanto presto.… - Yogaolic : Al di là dei racconti dei media De Luca dice che siamo la prima regione d’Italia x risultati anti covid senza timor… - fabiana_luca : L'UE si impegna a donare almeno 100 milioni di dosi di vaccino entro fine 2021 ai Paesi a basso e medio reddito… -