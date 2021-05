Crypto washout | Bitcoin precipita quasi a 31 000 Dollari

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 21 maggio 2021) La bolla crittografica che ha gonfiato il valore dioltre $ 1 trilione e aggiunto miliardi a gettoni digitali senza senso durante la notte sta scoppiando.to diil 30% a $ 31.000, cancellando più di $ 500 miliardi di valore dal valore di mercato massimo della moneta. Ha cancellato tutti i guadagni accumulati in seguito all’annuncio dell’8 febbraio di Tesla Inc. che avrebbe utilizzato i contanti aziendali per acquistare l’attività e accettarla come forma di pagamento per i suoi veicoli. Ethereum, la seconda moneta più grande, è affondata di oltre il 40%, mentre il token scherzo Dogecoin ha perso il 45%. L’andamento Recente Diè ora in calo di oltre il 50% rispetto al record di$ 65.000 stabilito ad aprile. Ad ...