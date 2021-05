Covid | Oms | “Morti reali sono 2-3 volte più di quelli ufficiali”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 21 maggio 2021) I 3,4 milioni diper-19 attualmente segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) “probabilmente sottostimati in misura significativa. Le cifre” potrebbero essere “almeno 2-3superiori”. A suggerirlo è l’Oms sulla base delle “stime di mortalità in eccesso per il 2020”, calcolate nell’ambito della valutazione annuale sullo stato di salute del mondo, contenuta nel World Health Statistics report, pubblicato oggi. “Al 31 dicembre 2020 – spiega in una nota l’agenzia Onu per la salute – stime preliminari suggeriscono che il numero totale di decessi nel mondo attribuibili alla pandemia di-19 nel 2020 sia di almeno 3 milioni, cioè 1,2 mln in più rispetto agli 1,8 mln ufficialmente segnalati”. Ogni Paese si trova ad affrontare diverse sfide per ...