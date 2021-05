Covid: Giani, 'In Toscana 392 nuovi casi, tasso positivi 1,91%' (Di venerdì 21 maggio 2021) Firenze, 21 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.802.437". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Firenze, 21 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Ildeiè 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Vaccini attualmente somministrati: 1.802.437". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 392 nuovi positivi in Toscana. Al Giglio e Giannutri abitanti vaccinati entro 2 giorni - ilovepisa : RT @AnsaToscana: Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA - PISAinVIDEO : Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA - AnsaToscana : Covid, il punto in Toscana. Giani: 'Chiesti a Figliuolo più vaccini per nostri hub' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani Covid Italia oggi, zona gialla e bollettino regioni: contagi 21 maggio ... da Campania a Veneto - il bollettino covid in Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della ... 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi ...

Toscana ancora lontana dalla Zona Bianca Lo sottolinea Eugenio Giani presidente della Regione Toscana che dà i primi dati del bollettino Covid di oggi 21 maggio: " I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 ...

Vaccini Covid, Giani chiede più dosi al commissario Figliuolo Toscana Notizie Covid: in Toscana altri 392 nuovi casi I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il pres ...

Covid, scende ancora l'indice Rt nazionale: rischio basso per tutte le regioni Roma, 21 maggio 2021 - Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'inciden ...

... da Campania a Veneto - il bollettinoin Italia di oggi, 21 maggio, con i dati della ... 21 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio. "I nuovi ...Lo sottolinea Eugeniopresidente della Regione Toscana che dà i primi dati del bollettinodi oggi 21 maggio: " I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 ...I nuovi casi registrati in Toscana sono 392 su 20.554 test di cui 10.350 tamponi molecolari e 10.204 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,91% (5,4% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il pres ...Roma, 21 maggio 2021 - Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'inciden ...