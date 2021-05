Centrodestra | Salvini | temo il sorpasso della Meloni? Quando sbarcheranno gli alieni ci porremo il problema

(Di venerdì 21 maggio 2021) 'Se sono preoccupato dall'ascesa? No, preoccupato dovrebbe essere Letta che tra un po' scompare'. Queste le parole del leaderLega, Matteo, sui rapporti di forza interni al ...

L'elogio a Conte, l'attacco alma non solo: Pier Luigi Bersani a 360° ai microfoni di Piazzapulita. L'esponente di ... Una battuta anche sull'atteggiamento della Lega: "non pensa di ...Queste le parole del leader della Lega, Matteo, sui rapporti di forza interni al. A chi gli chiede se teme il sorpasso di FdI nei sondaggi, ribatte: 'E se sbarcano alieni? Ci ...No, preoccupato dovrebbe essere Letta che tra un po' scompare". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, sui rapporti di forza interni al Centrodestra. A chi gli chiede se teme il ...Il segretario del Partito democratico Enrico Letta è tornato a difendere la sua proposta di pagare una “dote” da diecimila euro ai diciottenni, finanziandola con l’aumento dell’imposta di successione ...