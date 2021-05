Casa esplosa a Greve in Chianti: recuperato il corpo della 59enne. È la terza vittima (Di venerdì 21 maggio 2021) Hanno cercato tra le macerie per tutto il giorno e si sono concluse solo nella notte le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del cadavere della donna, la 59enne Giuseppina Napolitano, terza vittima dell’esplosione di una Casa a Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti. La palazzina di due piani è crollata nella mattinata di giovedì, si ipotizza in seguita a una fuga di gas gpl: tra le macerie sono stati subito trovati i corpi del compagno della donna, Fabio Gandi, 59enne e dell’ex marito della donna, Giancarlo Bernardini, 64enne. Le ricerche del corpo di Giuseppina Napolitano sono invece proseguite per tutto il giorno. Solo nella tarda serata di giovedì i soccorritori hanno individuato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Hanno cercato tra le macerie per tutto il giorno e si sono concluse solo nella notte le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero del cadaveredonna, laGiuseppina Napolitano,dell’esplosione di unaa Borgo di Dudda, nel comune diin. La palazzina di due piani è crollata nella mattinata di giovedì, si ipotizza in seguita a una fuga di gas gpl: tra le macerie sono stati subito trovati i corpi del compagnodonna, Fabio Gandi,e dell’ex maritodonna, Giancarlo Bernardini, 64enne. Le ricerche deldi Giuseppina Napolitano sono invece proseguite per tutto il giorno. Solo nella tarda serata di giovedì i soccorritori hanno individuato ...

