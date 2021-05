Bagnoli | Floro Flores | Colmata va rimossa | lo prevede il progetto vincitore del concorso internazionale Un carcere qui? Non è il massimo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ildeldi idee “recupera il litorale nella sua originaria giacenza e,ndi, lava. Si sta studiando unche possare sedimenti marini, litorale e, in un tutt’uno”. Lo ha spiegato Francesco, commissario straordinario di governo per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana di-Coroglio nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato illustrato ildelbandito per il Sin. “In relazione al nodo della– ha detto Claudio Collinvitti, project manager ...

La Repubblica

Cos'è accaduto nell'ultimo capitolo della storia infinita che riguarda Bagnoli? Flores ha tirato il freno a mano sul lotto 1 della bonifica, il cosiddetto Fondiarie che corrisponde... Il commissario per la bonifica di Bagnoli Francesco Floro Flores stoppa il lotto 1 della bonifica il cosiddetto 'Fondiarie' che corrisponde all'area tematica 2 del progetto. Dove, per dirla in breve, sono previste attività... Lo ha spiegato Francesco Floro Flores, commissario straordinario di governo per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli-Coroglio nel corso di una conferenza stampa durante la quale è stato illustrato il piano del bando bandito per il Sin.