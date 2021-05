AstraZeneca-Pfizer, mix vaccini funziona: studio su Nature (Di venerdì 21 maggio 2021) Combinare, nella campagna vaccinale, Pfizer-BioNTech e AstraZeneca produce “una potente risposta immunitaria contro il virus Sars-CoV-2”. E’ quanto hanno evidenziato i risultati preliminari di uno studio spagnolo, condotto dal Carlos III Health Institute di Madrid, su 663 volontari e pubblicato su Nature. Una sperimentazione condotta nel Regno Unito, per verificare la strategia di mixare i due vaccini, aveva già dato rassicurazioni sulla sicurezza e presto fornirà ulteriori dati sulle risposte immunitarie. La speranza dei ricercatori è che la strategia di ‘mix & match’ dei vaccini, “possa semplificare gli sforzi di immunizzazione per i paesi che affrontano forniture fluttuanti dei vari vaccini”, sottolinea lo studio. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Combinare, nella campagna vaccinale,-BioNTech eproduce “una potente risposta immunitaria contro il virus Sars-CoV-2”. E’ quanto hanno evidenziato i risultati preliminari di unospagnolo, condotto dal Carlos III Health Institute di Madrid, su 663 volontari e pubblicato su. Una sperimentazione condotta nel Regno Unito, per verificare la strategia di mixare i due, aveva già dato rassicurazioni sulla sicurezza e presto fornirà ulteriori dati sulle risposte immunitarie. La speranza dei ricercatori è che la strategia di ‘mix & match’ dei, “possa semplificare gli sforzi di immunizzazione per i paesi che affrontano forniture fluttuanti dei vari”, sottolinea lo. L'articolo proviene da ...

