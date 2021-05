Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 20 maggio 2021 (Di venerdì 21 maggio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 20 maggio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5246 spettatori (24.09% di share); su Canale5 il film Il Corriere – The Mule ha avuto 2694 spettatori, 12.77% di share. La partita di calcio amichevole Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne su Italia1 ha intrattenuto 1238 spettatori (5.34%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 420 spettatori (1.77%), mentre la puntata del programma sui femminicidi Amore Criminale su Rai3 ne ha portati a casa 1417 (5.98%). Su Rete4 la puntata del ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 21 maggio 2021)tv: idei programmi più visti di20, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5246 spettatori (24.09% di share); su Canale5 il film Il Corriere – The Mule ha avuto 2694 spettatori, 12.77% di share. La partita di calcio amichevole Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne su Italia1 ha intrattenuto 1238 spettatori (5.34%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 420 spettatori (1.77%), mentre la puntata del programma sui femminicidi Amore Criminale su Rai3 ne ha portati a casa 1417 (5.98%). Su Rete4 la puntata del ...

