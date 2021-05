Alpine – Ocon | trattative in corso per un nuovo accordo per il 2022

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sembra che il binomiosia destinato a continuare. Il buon inizio di Estebannella stagione 2021 di Formula 1 sembra promettergli di fargli vincere un prolungamento del contratto all’: ci sarà un prolungamento del contratto? Il 24enne è tornato in F1 lo sanno con il team, precedentemente noto come Renault. Dopo un inizio difficile,ha ottenuto un podio nella penultima gara della scorsa stagione e ha portato quella forma fisica e mentale nella nuova stagione.Il CEO del team Mercedes, Toto Wolff, ha recentemente affermato cheha la prima chiamata sui servizi di. L’amministratore delegato del team Laurent Rossi ha dichiarato di aver già avviato le ...

Non un giovedì esaltante per lain quel di Monte Carlo, almeno per quanto riguarda la prestazione pura. La scuderia francese ... Sia Fernando Alonso che Estebansi sono piazzati fuori dalla ...+1'515 1'13'199 28 15 3 D. Ricciardo McLaren +1'573 1'13'257 26 16 63 G. Russell Williams +1'825 1'13'509 32 17 6 N. Latifi Williams +1'909 1'13'593 31 18 9 N. Mazepin Haas +2'316 1'14'...La coupé sportiva è stata personalizzata dall'artista francese che ha creato una livrea unica e particolare Risale a qualche settimana fa il debutto della Alpine F1 x Felipe Pantone, versione personal ...Fernando Alonso è stato il primo pilota ad assaporare i muretti di Montecarlo danneggiando l'ala all'ultima curva ...