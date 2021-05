Ad affossare la monarchia inglese saranno le interviste | non le paparazzate

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Insomma non si sa come sia davvero andata la infausta intervista a Lady Diana del 1995, quella in cui lei con sguardo bovino-sofferente adiuvato da matita e fard disse la famosa frase del matrimonio troppo affollato, facendo prendere alla Corona normalmente restia la storica decisione: si divorzi. Persino il primo ministro Boris Johnson ha detto che segue la questione da vicino e bisognerà capire se davvero la principessa già triste ma poi ancora di più venne ulteriormente angariata dall’intervistatore Martín Bashir che con tecniche efferate la fece sentire perseguitata e paranoica abbastanza per essere esibita a 23 milioni di spettatori. Boris Johnson si è detto riconoscente con Lord Dyson, il giudice in pensione che ha condotto l’inchiesta (da non confondere con l’altro Lord Dyson, inventore dell’aspirapolvere aspirazionale e sfrenato fautore della Brexit). Provvedimenti ...